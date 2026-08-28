У Сеуті через місяць після напливу мігрантів виникли заворушення між місцевими та поліцією

В іспанському північноафриканському анклаві Сеута в четвер, через місяць після масового припливу мігрантів із Марокко, сталися сутички між місцевими жителями та поліцією.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АFP.

Поліція розігнала протестувальників на пляжі після того, як група демонстрантів прийшла в район, де спали мігранти. Під час заворушень було підпалено деякі речі на пляжі.

Також у четвер десятки протестувальників влаштували пікет, щоб тимчасово заблокувати проїзд автомобілів Червоного Хреста до пляжу, де мали роздавати їжу сотням мігрантів, які залишаються в цьому районі.

Демонстранти, багато з яких розмахували іспанськими прапорами, скандували "Вони повинні піти" та "Геть Червоний Хрест", поки їх не розігнала поліція.

In Ceuta, Spain, residents are blocking the Red Cross in an attempt to prevent food deliveries to illegal Moroccan migrants staying in the city. The incident comes amid growing local anger following the migration influx from Morocco and clashes around migrant camps along the… https://t.co/uZ8FjodzVo pic.twitter.com/TOfulT1f4c – DDF NEWS (@ddfmarketing1) August 28, 2026

Ці інциденти сталися після того, як пізно в середу поліція застосувала сльозогінний газ, щоб не допустити протистояння між протестувальниками та мігрантами, які табором розташувалися на пляжі.

Жителі Сеути, площа якої становить лише 18 квадратних кілометрів, регулярно виходять на демонстрації через погіршення ситуації з безпекою та гігієною, пов'язане з напливом мігрантів.

Напруженість зросла після того, як військовий автомобіль із чотирма солдатами потрапив у "засідку" в ніч проти четверга: близько 70 мігрантів закидали його камінням та іншими предметами.

Солдати відступили та викликали допомогу поліції. Правоохоронці затримали 12 мігрантів, усі вони – громадяни Марокко.

Понад 70 тисяч мігрантів потрапили до Сеути наприкінці липня. Вони діставалися вплав або пішки з сусіднього Марокко під час хаотичного напливу, який призвів до загибелі десятків людей та спровокував нову напругу щодо міграційної політики всередині Європейського Союзу.

Хоча переважна більшість повернулася до Марокко вже за кілька годин, тисячі людей досі залишаються на території анклаву, багато з них живуть просто на вулиці.

Детально про міграційну кризу в Сеуті читайте у статті Подвійна атака на Іспанію: чи втратить Мадрид участь у Шенгені через 50 тисяч мігрантів з Африки.