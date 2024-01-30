Комитет ПАСЕ одобрил проект резолюции по изъятию замороженных активов РФ

Комитет по политическим вопросам Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) принял проект резолюции о конфискации замороженных на Западе российских активов и их направлении на восстановление Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщили в пресс-службе ПАСЕ.

В проекте резолюции, основанной на докладе представителя Албании Лулзима Баши, комитет заявляет, что Россия как страна-агрессор должна предоставить "полную компенсацию за ущерб, нанесенный ее противоправными действиями на международном уровне, в том числе за разрушение инфраструктуры, гибель людей, экономический ущерб и другие негативные последствия".

Отметим, на этом этапе речь идет только о проекте и он еще не одобрен на уровне ПАСЕ.

В тексте предлагают, чтобы Совет Европы возглавил процесс "изъятия российских государственных активов и их использование на восстановление Украины", отмечая, что на июнь 2023 года нанесенный Украине ущерб в результате войны оценивали в 416 млрд долларов США.

Комитет рекомендует создать международный компенсационный механизм под эгидой Совета Европы, что предусматривало бы создание международного трастового фонда, в который передали бы активы из стран-участниц Совета Европы и других.

Также предлогают создание беспристрастной и эффективной комиссии для рассмотрения претензий, которая действовала бы по общепризнанным юридическим нормам, чтобы рассматривать заявки Украины и других субъектов (физических и юридических лиц), пострадавших в результате агрессии.

Комитет призывает страны-участницы Совета Европы и другие страны, у которых есть замороженные российские активы, активно сотрудничать в вопросе передачи этих активов в этот механизм при поддержке ЕС, США и стран "Группы семи".

"Согласно международному праву, государства имеют право применить контрмеры против страны, которая серьезно нарушила международное право. Пришло время, чтобы страны Совета Европы перешли от санкций к контрмерам", – заявили в комитете, добавив, что не видят проблем с легитимностью такого шага.

В проекте аргументируют, что это поможет усилить Украину, обеспечить ответственность России и сдержать потенциальные следующие случаи агрессии.

Парламентская ассамблея, в которую входят парламентарии 46 стран, должна рассмотреть этот вопрос "на одной из следующих сессий".

Данный проект является составляющей компенсационного механизма, об идее которого договорились на саммите Совета Европы в Рейкьявике летом 2023 года.

В рамках этого замысла уже основали реестр ущерба от российской агрессии и назначили его руководителя.

О том, кто в Украине получит право на долю российских денег и как будет работать новый механизм, читайте в статье Деньги РФ для граждан Украины: о чем договорились лидеры Европы на саммите в Рейкьявике.

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