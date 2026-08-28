Більшість литовців підтримують запровадження загальної військової повинності

Переважна більшість литовців – 76% – підтримують запровадження загальної військової повинності до 2030 року.

Як пише "Європейська правда", про це свідчать результати опитування Norstat, проведені на замовлення асоціації Visuotinė gynyba, повідомляє LRT.

Згідно з опитуванням, понад 25% висловлюються за впровадження загального призову до 2030 року, а 51% респондентів підтримують його впровадження "якнайшвидше".

Ще майже 8% підтримали б загальний призов після 2030 року, а 12% вважають, що Литві не потрібні такі заходи взагалі. 4 % не мають думки з цього питання.

"На сьогодні населення дійсно готове до цього і сподівається від осіб, які приймають рішення, що протягом найближчих трьох років ми перейдемо до загального призову", – заявив журналістам керівник асоціації Visuotinė gynyba Томас Годляускас.

Як зауважив, Годляускас, литовці віком 60-84 років більш прихильні до швидкого впровадження цієї моделі, тоді як учасники опитування віком 18-29 років виявляють меншу підтримку.

Учасників також опитали, на кого, на їхню думку, має розповсюджуватися загальний призов. 40,1% опитаних вважають, що призивати слід усіх чоловіків. Водночас майже 19% вважають, що цей обов’язок має поширюватися як на чоловіків, так і на жінок.

51,5% опитаних висловилися за те, щоб служба була добровільною для жінок та могла охоплювати різноманітніші форми. Водночас майже 13% заявили, що, на їхню думку, для жінок має діяти такий самий порядок призову, як і для чоловіків. 35 % опитаних вважали, що жінок не слід залучати до загального призову.

У рамках дослідження було опитано 1 501 респондента із поєднанням методів інтернет- та телефонних інтерв’ю. Похибка опитування становила 3%.

Президент Литви Гітанас Науседа раніше висловився на підтримку ідеї про запровадження загальної військової повинності, однак вважає, що для цього потрібно підготуватися належним чином.

Міністр оборони Литви Робертас Каунас заявив, що країна "хорошими темпами" рухається до загальної військової повинності.

У Литві набув чинності новий порядок обов'язкової початкової військової служби, метою якого є збільшення кількості призовників. Згідно з ним, молодь призивається на військову службу одразу після закінчення школи. Цього року у Литві п'ять тисяч юнаків проходитимуть обов'язкову військову службу, ще три тисячі – будуть добровольцям.

Минулого року тодішня прем’єр-міністерка Литви Інга Ругінене заявляла, що країна в кінцевому підсумку запровадить загальний військовий призов.