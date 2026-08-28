Фінляндія та Швеція поглиблюють співпрацю у захисті від дронів

Фінляндія та Швеція спільно посилять можливості Фінляндії виявляти та протидіяти безпілотникам у відповідь на нещодавні вторгнення дронів у фінський повітряний простір.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Фінляндії.

Дві країни спільно посилять територіальне спостереження та захист територіальної цілісності Фінляндії на підтримку політики стримування та оборони НАТО, йдеться у заяві.

"Надалі Швеція братиме участь у контролі та забезпеченні територіальної цілісності Фінляндії за допомогою винищувачів ВПС та кораблів ВМС. Контроль над територією й надалі здійснюватиметься під керівництвом Фінляндії та відповідно до повноважень, передбачених Законом про контроль над територією", – заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хякканен.

За словами фінського міністра, ця співпраця допоможе посилити контроль повітряного простору країни у випадку появи "заблукалих" дронів, які залітають до Фінляндії під час українських атак на території Росії.

"Україна продовжує свою законну оборонну боротьбу, і ризик появи безпілотників-шпигунів, здається, зберігається", – наголосив Хякканен.

Крім того, дві країни прагнуть зміцнити оборонний потенціал Фінляндії та північного регіону НАТО для реагування в будь-яких ситуаціях, пов’язаних із безпекою.

Нагадаємо, уряд Фінляндії готує спеціальну пам'ятку для мешканців країни з інструкціями щодо дій у разі загрози дронів.

Повідомляли також, що Фінляндія закупить системи ППО малої дальності шведського виробника Saab.