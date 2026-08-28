Сікорський нагадав, що Путін обіцяв ЦРУ не вторгатися в Україну

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив про необхідність прискорити підготовку до оборони від російської агресії на тлі візиту директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви.

Про це Сікорський написав у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Його повідомлення пролунало на тлі публікацій у медіа, що Реткліфф під час візиту до Москви попередив російських посадовців, щоб вони не загострювали конфлікт із союзниками США по НАТО, зокрема з Естонією, Латвією та Литвою.

"Судячи з усього, агенти Путіна запевнили директора ЦРУ, що він не буде провокувати НАТО", – написав Сікорський.

Він додав, що аналогічні запевнення Кремль давав і адміністрації Джо Байдена напередодні російського вторгнення в Україну. "Путін запевняв директора ЦРУ президента Байдена, що не буде вторгатися в Україну", – зазначив глава МЗС Польщі.

Тому, додав він, зараз слід прискорити підготовку до оборони від потенційної російської агресії.

Видання NYT повідомляло, що Реткліфф під час таємного візиту до Москви цього тижня поділився своєю песимістичною оцінкою стану російської війни проти України та закликав росіян укласти угоду, перш ніж їхнє військове й економічне становище погіршиться.

Президент США Дональд Трамп заявив на тлі візиту директора ЦРУ в Москву, що не переймається тим, що Росія може напасти на країни НАТО.

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