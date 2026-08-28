Новим королем Норвегії став син покійного монарха Гокон

Після смерті короля Гаральда V його син Гокон 28 серпня автоматично став новим королем Норвегії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NRK.

Норвегія завжди має чинного монарха, тому після смерті короля його наступник одразу перебирає владу. Саме з цього походить відомий вислів "Король помер – хай живе король!".

Після смерті Гаральда V королівський прапор над Королівським палацом у Осло приспустили на знак жалоби. Водночас Гокон, який від народження готувався стати монархом, уже став новим королем Норвегії.

Гокон народився у 1973 році як спадкоємець престолу. В останні роки він поступово перебрав на себе дедалі більше обов'язків королівської родини та часто виконував офіційні завдання разом із батьком.

Новий монарх скликав на 11:30 позачергове засідання уряду, де він уперше зустрінеться з міністрами як глава держави. Під час засідання Гокон офіційно повідомить уряду про смерть Гаральда V, своє сходження на престол, а також оголосить обране ним королівське ім'я та девіз.

Після завершення засідання королівський прапор над палацом знову піднімуть на повну висоту, цього разу вже на честь нового короля. Водночас на балконі палацу залишатиметься приспущений королівський прапор на честь померлого Гаральда V. Він висітиме так до завершення поховання. На офіційних будівлях по всій Норвегії прапори також будуть приспущені до дня похорону.

Хоча Гокон автоматично став королем у момент смерті батька, найближчими днями він має скласти присягу перед парламентом на вірність конституції.

28 серпня король Норвегії Гаральд V, найстарший монарх в Європі, помер у віці 89 років.

Король певний час лікувався від гемолітичної анемії і його стан значно погіршився цього тижня.

У четвер, коли королівський двір опублікував повідомлення про погіршення стану здоров’я короля, люди почали нести квіти, норвезькі прапори та лампадки до королівського палацу.