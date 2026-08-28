Болгарські військові нейтралізували невідомий дрон у Чорному морі

Військово-морські сили Болгарії у четвер виявили невідомий безпілотник у водах Чорного моря біля острова Святий Іван.

Про це повідомили в Міністерстві оборони Болгарії, пише "Європейська правда".

Як розповіли у відомстві, спеціалізована група ВМС виконала завдання з розвідки та знищення безпілотного літального апарату, виявленого на північному пірсі навпроти острова Святий Іван 27 серпня.

Photo: Ministry of Defence of Bulgaria

Військовослужбовці вжили заходів після отримання запиту від губернатора Бургаської області, рішення начальника оборони та за розпорядженням командувача Військово-морських сил.

З міркувань безпеки дрон було знищено на місці з суворим дотриманням заходів безпеки.

26 серпня Військово-морські сили Болгарії виявили та ідентифікували уламки кількох безпілотників, знайдених на чорноморському узбережжі країни.

14 серпня у Болгарії на узбережжі Чорного моря одразу у трьох місцях знайшли підозрілі об’єкти – дрон літакового типу, ймовірно "розвідник", та можливі уламки безпілотників.