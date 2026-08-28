Болгарські військові нейтралізували невідомий дрон у Чорному морі
Новини — П'ятниця, 28 серпня 2026, 12:02 —
Військово-морські сили Болгарії у четвер виявили невідомий безпілотник у водах Чорного моря біля острова Святий Іван.
Про це повідомили в Міністерстві оборони Болгарії, пише "Європейська правда".
Як розповіли у відомстві, спеціалізована група ВМС виконала завдання з розвідки та знищення безпілотного літального апарату, виявленого на північному пірсі навпроти острова Святий Іван 27 серпня.
Військовослужбовці вжили заходів після отримання запиту від губернатора Бургаської області, рішення начальника оборони та за розпорядженням командувача Військово-морських сил.
З міркувань безпеки дрон було знищено на місці з суворим дотриманням заходів безпеки.
26 серпня Військово-морські сили Болгарії виявили та ідентифікували уламки кількох безпілотників, знайдених на чорноморському узбережжі країни.
14 серпня у Болгарії на узбережжі Чорного моря одразу у трьох місцях знайшли підозрілі об’єкти – дрон літакового типу, ймовірно "розвідник", та можливі уламки безпілотників.