Розвідка Британії: РФ вже не пропонує ув’язненим короткострокові контракти

Розвідка Великої Британії проаналізувала дані, згідно з якими у Росії більше не пропонують короткострокові контракти на військову службу ув’язненим.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в розвідувальному огляді британського Міноборони за 31 січня.

Відомство посилається на дані російської служби Бі-бі-сі, згідно з яким тепер ув'язненим пропонують стандартні довгострокові контракти на проходження військової служби, які передбачають згоду служити в армії щонайменше до закінчення терміну дії наказу про часткову мобілізацію, виданого у вересні 2022 року.

У розвідці зазначили, що короткострокові контракти для ув’язнених викликали суперечки всередині РФ, зокрема, щодо того, що після звільнення вони повернуться до скоєння злочинів.

Також невдоволення стосувалось того, що звичайні мобілізовані резервісти служитимуть невизначений термін.

Розвідка припускає, що короткострокове вербування ув'язнених було відповіддю на тогочасні проблеми РФ з призовом на військову службу на початку війни проти РФ.

У 2023 році РФ найімовірніше, звернулася до регулярного набору за контрактом як до основного джерела нових військовослужбовців, додали у розвідці.

У попередньому огляді розвідка Великої Британії проаналізувала нові інциденти, коли бомби російської авіації падали на населені пункти на території РФ.

Перед цим йшлося про втрати російських окупаційних військ у бронетехніці та здатність РФ виробляти нові одиниці.