Разведка Британии: РФ уже не предлагает заключенным краткосрочные контракты

Разведка Великобритании проанализировала данные, согласно которым в России больше не предлагают краткосрочные контракты на военную службу заключенным.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре британского Минобороны за 31 января.

Ведомство ссылается на данные русской службы BBC, согласно которым теперь заключенным предлагают стандартные долгосрочные контракты на прохождение военной службы, которые предусматривают согласие служить в армии как минимум до окончания срока действия приказа о частичной мобилизации, изданного в сентябре 2022 года.

В разведке отметили, что краткосрочные контракты для заключенных вызвали споры внутри РФ, в частности, относительно того, что после освобождения они вернутся к совершению преступлений.

Также недовольство касалось того, что обычные мобилизованные резервисты будут служить неопределенный срок.

Разведка предполагает, что краткосрочная вербовка заключенных была ответом на тогдашние проблемы РФ с призывом на военную службу в начале полномасштабного вторжения в Украину.

В 2023 году РФ, скорее всего, обратилась к регулярному набору по контракту как к основному источнику новых военнослужащих, добавили в разведке.

В предыдущем обзоре разведка Великобритании проанализировала новые инциденты, когда бомбы российской авиации падали на населенные пункты на территории РФ.

Перед этим речь шла о потерях российских оккупационных войск в бронетехнике и способности РФ производить новые единицы.