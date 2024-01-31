Латвійські депутати попередили про більшу кількість російських шпигунів у Європарламенті

Після публікацій ЗМІ про співпрацю латвійської депутатки Європарламенту Татьяни Жданок із ФСБ РФ її співвітчизники попередили, що кількість подібних до неї членів європейського законодавчого органу ЄС є набагато більшою.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Politico, яке наводить лист трьох латвійських євродепутатів.

"Є й інші депутати Європарламенту, які свідомо служать інтересам Росії", – написали Сандра Калнієте, Робертс Зіле та Іварс Іябс з правоцентристської Європейської народної партії, правих Європейських консерваторів і реформістів та ліберальної партії "Оновити Європу"

Вони переконані, що випадок із Жданок є непоодиноким, а також висловили занепокоєння підозрілими "публічними втручаннями, голосуваннями, організованими заходами, а також таємною діяльністю".

Жданок була однією з 13 євродепутатів, які у березні 2022 року проголосували проти резолюції, яка засуджувала повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Через це вона була виключена з фракції "Зелені – Європейський вільний альянс".

Водночас у листі латвійські депутати наголошують, що ця фракція має нести певну відповідальність за "довгострокове співробітництво, фінансову підтримку та інформаційний обмін" зі Жданок з липня 2004 року по березень 2022 року.

Водночас "Зелені/EFA" напередодні оприлюднили заяву, у якій висловлили "глибоке занепокоєння" звинуваченнями і попросили заборонити Жданок брати участь у роботі Європарламенту на час розслідування.

За даними спільного розслідування Re:Baltica, The Insider, Delfi.ee і Expressen, ФСБ РФ завербувала євродепутатку з Латвії Татьяну Жданок, яка представляє партію "Русский союз Латвии". Розслідувачі стверджують, що Жданок працювала з кураторами з П'ятої служби ФСБ щонайменше з 2004 року і просила в них гроші на проведення заходів.

Сама Жданок стверджує, що "не співпрацювала і не співпрацює зі спецслужбами".

У Європарламенті заявили, що президентка Роберта Метсола "дуже серйозно ставиться" до звинувачень щодо Жданок, там почали власне розслідування.