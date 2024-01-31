Очільник ФБР: Китайські хакери готують атаки на інфраструктуру США

Хакери, пов'язані з китайським урядом, готуються завдати реальної шкоди американцям та націлились на об'єкти критичної інфраструктури Сполучених Штатів.

Як пише "Європейська правда", про це на слуханнях у Палаті представників Конгресу в середу планує сказати директор ФБР Крістофер Рей, повідомляє Reuters з посиланням на частину його доповіді, оприлюдненої Бюро.

У своєму виступі перед спеціальним комітетом Палати представників з питань конкуренції з Китаєм він збирається вказати, що водоочисні споруди, електромережі, нафто- і газопроводи та транспортні вузли США є одними з цілей спонсорованих КНР хакерських операцій, яким приділяється "занадто мало уваги з боку громадськості".

"Китайські хакери націлюються на американську інфраструктуру, готуючись сіяти хаос та завдавати реальної шкоди американським громадянам і громадам, якщо або коли Китай вирішить, що настав час завдати удару", – має намір зазначити Рей.

Очільник ФБР виступить першим на слуханнях, присвячених кіберзагрозам з боку Пекіна. Разом з ним із конгресменами також будуть спілкуватися американські високопосадовці з питань кібербезпеки.

Попередження Рея пролунало наступного дня після того, як Reuters повідомило, що в останні місяці уряд США розпочав операцію проти китайської хакерської компанії Volt Typhoon, що, за словами офіційних осіб, шпигувала за американськими інфраструктурними мережами.

Раніше у Британії затримали шістьох осіб, яких підозрюють у намірах "зірвати роботу" Лондонської фондової біржі.

Нагадаємо, наприкінці 2023 року у ЄС попередньо погодили створення "європейського кіберщита" – механізму посиленого реагування на кіберінциденти й кіберспівпраці у ЄС.

Загальний бюджет усіх заходів, передбачених регламентом ЄС про кіберсолідарність, становить 1,1 мільярда євро, з яких близько двох третин будуть профінансовані через програму "Цифрова Європа".

Як повідомлялось, Естонія та ще дев'ять держав 20 грудня запустили Талліннський механізм для посилення кіберпідтримки України у цивільній сфері.