Орбан розповів фермерам у Брюсселі про "погану Україну"

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 31 січня зустрівся з фермерами, які протестували в центрі Брюсселя з вимогами більшої підтримки з боку влади, напередодні ключового для України саміту ЄС.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Telex.

Орбан після зустрічі розповів, що Європі "потрібні нові лідери і нова еліта", тому що нині "голос людини з вулиці не сприймається всерйоз" із будь-якого питання – чи то міграції, чи то війни в Україні.

На думку угорського прем’єра, в ЄС не сприймають серйозно той факт, що сільське господарство є важливою частиною європейської економіки – нібито тому багато країн і запровадили несприятливі для фермерів правила.

Фото: МТІ

Принагідно він покритикував і "набагато м’якші правила" для українського сільського господарства, що "створює несправедливу конкурентну ситуацію".

"Першими від цього страждаємо ми – поляки, словаки, угорці, які живуть у безпосередньому сусідстві з Україною. Але рано чи пізно ця загроза, ці втрати дійдуть до глибини Європи і будуть відчутні тут, у Брюсселі, у Франції, в Іспанії. Єврокомісія повинна ставити інтереси європейських фермерів над українськими, а не навпаки", – сказав Орбан.

Тому, вважає прем’єр Угорщини, український імпорт треба повністю припинити, а керівництво у Брюсселі повністю змінити, тому що "ці лідери ніколи не приймуть рішень, які будуть корисними для фермерів".

"Нам потрібно знайти нових лідерів, які дійсно представляють інтереси людей", – додав Орбан, маючи на увазі червневі вибори до Європарламенту.

Орбан перебуває у Брюсселі напередодні саміту, де має вирішитись питання щодо чотирирічної програми фінансової допомоги Україні на 50 мільярдів євро.