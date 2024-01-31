Орбан рассказал фермерам в Брюсселе о "плохой Украине" и "смене руководства" ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 31 января встретился с фермерами, которые протестовали в центре Брюсселя с требованиями большей поддержки со стороны власти, накануне ключевого для Украины саммита ЕС.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Telex.

Орбан после встречи рассказал, что Европе "нужны новые лидеры и новая элита", потому что сейчас "голос человека с улицы не воспринимается всерьез" по любому вопросу – будь то миграция или война в Украине.

По мнению венгерского премьера, в ЕС не воспринимают серьезно тот факт, что сельское хозяйство является важной частью европейской экономики – якобы поэтому многие страны и ввели неблагоприятные для фермеров правила.

ФОТО: МТI

Попутно он покритиковал и "гораздо более мягкие правила" для украинского сельского хозяйства, что "создает несправедливую конкурентную ситуацию".

"Первыми от этого страдаем мы – поляки, словаки, венгры, которые живут в непосредственном соседстве с Украиной. Но рано или поздно эта угроза, эти потери дойдут до глубины Европы и будут ощутимы здесь, в Брюсселе, во Франции, в Испании. Еврокомиссия должна ставить интересы европейских фермеров над украинскими, а не наоборот", – сказал Орбан.

Поэтому, считает премьер Венгрии, украинский импорт надо полностью прекратить, а руководство в Брюсселе полностью сменить, потому что "эти лидеры никогда не примут решений, которые будут полезными для фермеров".

"Нам нужно найти новых лидеров, которые действительно представляют интересы людей", – добавил Орбан, имея в виду июньские выборы в Европарламент.

Орбан находится в Брюсселе накануне саммита, где должен решиться вопрос о четырехлетней программе финансовой помощи Украине на 50 миллиардов евро.