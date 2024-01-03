Держдеп заперечує зміну стратегії США щодо підтримки України у війні

Речник Державного департаменту США Метью Міллер заперечив повідомлення ЗМІ про нібито зміну американської стратегії підтримки України в її протистоянні повномасштабній російській агресії.

Про це Міллер сказав на брифінгу в середу, 3 січня, передає "Європейська правда".

Журналіст попросив речника Держдепу прокоментувати повідомлення у ЗМІ, згідно із якими "США хочуть, аби Україна змінила стратегію від повної перемоги до перебування в найкращій переговорній позиції".

"Ні, ні, це неправда", – коротко відповів Міллер.

Протягом грудня щонайменше два видання – The New York Times і Politico – опублікували розлогі матеріали, де стверджували про непомітну зміну в американській стратегії щодо України.

Обидва видання стверджували, що США підштовхують Україну до більш оборонної стратегії для утримування територій та нарощування сил для стримування російського наступу. Серед причин такої зміни згадувалась непевність у подальшій підтримці через дискусії в Конгресі.

Зазначимо також, що NYT писали і про нібито готовність російського президента Владіміра Путіна до укладання "перемир’я", якщо Київ і Захід визнають російськими незаконно окуповані території України.