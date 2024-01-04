Росія офіційно повідомила Естонії про закриття КПП на кордоні на два роки

Російська влада офіційно повідомила Естонії про те, що з 1 лютого закриє для автотранспорту прикордонний пункт в Івангороді.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", на пресконференції у четвер розповів міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна, його цитує ERR.

Дипломат повідомив, що Росія направила Міністерству закордонних справ Естонії офіційну ноту у зв'язку із закриттям прикордонного пункту в Івангороді.

"Згідно з цією нотою, починаючи з 1 лютого у зв'язку з ремонтом прикордонний пункт в Івангороді буде закритий для руху по шосе, у зв'язку з чим буде перервано рух транспортних засобів і через наш прикордонний пункт пропуску в Нарві", – сказав міністр.

За його словами, для пішоходів прикордонний пункт у Нарві залишиться відкритим, а роботи на російській стороні, згідно з інформацією від росіян, триватимуть до кінця 2025 року.

Про те, що КПП "Івангород" на кордоні з Естонією 1 лютого 2024 року закриється на реконструкцію, стало відомо на початку листопада минулого року.

Однак на той момент МЗС Естонії не отримало офіційне повідомлення про це від російської сторони.

В уряді Естонії також раніше заявляли, що готові закрити кордон із Росією у зв’язку з гібридним міграційним тиском Кремля – так, як це робила Фінляндія.