Россия официально сообщила Эстонии о закрытии КПП на границе на два года

Российские власти официально сообщили Эстонии о том, что с 1 февраля закроет для автотранспорта пограничный пункт в Ивангороде.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", на пресс-конференции в четверг рассказал министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна, его цитирует ERR.

Дипломат сообщил, что Россия направила Министерству иностранных дел Эстонии официальную ноту в связи с закрытием пограничного пункта в Ивангороде.

"Согласно этой ноте, начиная с 1 февраля в связи с ремонтом пограничный пункт в Ивангороде будет закрыт для движения по шоссе, в связи с чем будет прервано движение транспортных средств и через наш пограничный пункт пропуска в Нарве", – сказал министр.

По его словам, для пешеходов пограничный пункт в Нарве останется открытым, а работы на российской стороне, согласно информации от россиян, продлятся до конца 2025 года.

О том, что КПП "Ивангород" на границе с Эстонией 1 февраля 2024 года закроется на реконструкцию, стало известно в начале ноября прошлого года.

Однако на тот момент МИД Эстонии не получил официальное уведомление об этом от российской стороны.

В правительстве Эстонии также ранее заявляли, что готовы закрыть границу с Россией в связи с гибридным миграционным давлением Кремля – так, как это делала Финляндия.