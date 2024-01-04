В Литве будут судить подозреваемого в поставках оружия РФ в обход санкций

Окружная прокуратура Вильнюса передала в суд дело, по которому жителя литовской столицы обвиняют в контрабанде оружия в Россию и нарушении международных санкций против РФ.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении ведомства.

Прокуратура предъявила обвинение 47-летнему мужчине и его предприятию, которое в 2019-2021 годах занималось перевозками оружия, его частей и боеприпасов в РФ и из России через Кыргызстан.

"Собранные в ходе расследования данные позволяют обоснованно считать, что Е.П., нарушая постановление правительства Литовской Республики "О применении экономических санкций, ограничивающих торговлю оружием" и положения решения Совета ЕС "Об ограничительных мерах в связи с действиями России, дестабилизирующих ситуацию в Украине", начиная с августа 2020 года, импортировал почти 1300 единиц огнестрельного оружия, 3300 его составных частей и более 20 тысяч боеприпасов", – говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что обвиняемый без указания в таможенных декларациях фактической страны конечного назначения экспортировал 406 единиц огнестрельного оружия, 16 частей огнестрельного оружия и более 500 тысяч патронов из ЕС в Кыргызстан, зная, что эти товары передадут компаниям и физическим лицам в РФ.

Следствие считает, что подозреваемый предоставил документы, в которых умышленно не были указаны идентификационные данные оружия, свидетельствующие о стране его приобретения, для получения разрешений на продажу оружия, его частей и боеприпасов.

Ранее сообщалось, что департамент миграции Литвы выявил литовцев, которые связаны с лицами, включенными в санкционные списки Евросоюза.

По данным Министерства внутренних дел Литвы, как только Департамент миграции определит, сколько родственников лиц, попавших под санкции ЕС, имеют литовское гражданство, перед другими учреждениями будет поставлена задача оценить, не участвуют ли они в схемах обхода вышеупомянутых санкций.

К такой проверке прибегли после того, как выяснилось, что двое детей российского миллиардера Романа Абрамовича – Анна и Аркадий – имеют литовские паспорта и, возможно, помогли отцу обойти международные санкции.

После этого литовское МВД заявило, что готовит предложения изменений в законодательство, которые позволили бы лишать литовского гражданства из соображений нацбезопасности.