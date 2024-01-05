Опозиційний мер Стамбула побореться за другий термін

Опозиційний мер Стамбула Екрем Імамоглу оголосив, що балотуватиметься на другий термін на місцевих виборах 31 березня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Bloomberg.

52-річний Імамоглу у своїй заяві звинуватив у економічних труднощах, з якими зіштовхується місто з 16-мільйонним населенням, "ірраціональну" політику національного уряду.

"Нація стала біднішою, як і Стамбульський муніципалітет. Але коли наша адміністрація поклала край марнотратству, нам вдалося зробити вдвічі більше, ніж до нас, за вдвічі менші кошти", – сказав він, маючи на увазі попередню адміністрацію партії президента Реджепа Таїпа Ердогана.

Імамоглу був обраний мером Стамбула у березні 2019 року з несподіваною, але незначною перевагою у 14 тисяч голосів. Тоді він переміг суперника від партії Ердогана.

Вибори були скасовані через звинувачення у "крадіжці голосів", але повторне голосування в червні збільшило перевагу Імамоглу до майже 800 тисяч голосів.

Його перемога і популярність дали опозиції надію на перемогу над Ердоганом на минулорічних президентських виборах. Але Імамоглу не був обраний кандидатом для участі в загальнонаціональному голосуванні. У підсумку Ердоган переміг та продовжив своє правління на посту президента.

У березні завдання Імамоглу виграти ускладниться через втрату підтримки правої опозиційної партії IYI (Хороша партія), яка підтримувала його у 2019 році, але тепер планує висунути окремого кандидата.

Очікується, що партія Ердогана оголосить ім’я свого кандидата в Стамбулі в неділю.

Детально про вибори у Стамбулі 2019 року читайте у статті: Перша поразка Ердогана: чи стане "початком кінця" втрата Стамбула та Анкари