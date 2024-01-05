Оппозиционный мэр Стамбула поборется за второй срок

Оппозиционный мэр Стамбула Экрем Имамоглу объявил, что будет баллотироваться на второй срок на местных выборах 31 марта.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Bloomberg.

52-летний Имамоглу в своем заявлении обвинил в экономических трудностях, с которыми сталкивается город с 16-миллионным населением, "иррациональную" политику национального правительства.

"Нация стала беднее, как и Стамбульский муниципалитет. Но когда наша администрация положила конец расточительству, нам удалось сделать вдвое больше, чем до нас, за вдвое меньшие средства", – сказал он, имея в виду предыдущую администрацию партии президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Имамоглу был избран мэром Стамбула в марте 2019 года с неожиданным, но незначительным преимуществом в 14 тысяч голосов. Тогда он победил соперника от партии Эрдогана.

Выборы были отменены из-за обвинений в "краже голосов", но повторное голосование в июне увеличило преимущество Имамоглу до почти 800 тысяч голосов.

Его победа и популярность дали оппозиции надежду на победу над Эрдоганом на прошлогодних президентских выборах. Но Имамоглу не был избран кандидатом для участия в общенациональном голосовании. В итоге Эрдоган победил и продолжил свое правление на посту президента.

В марте задача Имамоглу выиграть усложнится из-за потери поддержки правой оппозиционной партии IYI (Хорошая партия), которая поддерживала его в 2019 году, но теперь планирует выдвинуть отдельного кандидата.

Ожидается, что партия Эрдогана объявит имя своего кандидата в Стамбуле в воскресенье.

Подробно о выборах в Стамбуле 2019 года читайте в статье: Первое поражение Эрдогана: станет ли "началом конца" потеря Стамбула и Анкары.