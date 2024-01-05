У Франції після розголосу призупинили знесення будівлі, пов’язаної з Марією Кюрі

Міністерка культури Франції Ріма Абдул Малак заявила, що знесення будівлі в Парижі, в якій, за переказами, працювала дворазова нобелівська лавреатка Марія Кюрі, призупинять.

Про це йдеться в публікації агентства AFP, повідомляє "Європейська правда".

Будівля, відома як Pavillon des Sources ("Павільйон джерел"), розташована в туристичному Латинському кварталі Парижа. На її місці Інститут Кюрі хоче побудувати п'ятиповерховий дослідницький центр площею 2000 квадратних метрів.

Критики знесення Pavillon des Sources стверджують, що в лабораторії в будівлі працювала Кюрі. В Інституті Кюрі ж стверджують, що там лише зберігались радіоактивні відходи, а лабораторії, де справді працювала видатна вчена, знесення не загрожує.

Нинішній вигляд Pavillon des Sources Фото: EPA

Дискусії довкола будівлі посилились цього тижня, коли до її долі привернули увагу деякі відомі французи, як-то телеведучий Стефан Берн і колишній урядовець Рашида Даті.

Берн, серед іншого, сказав, що руйнування будівлі було б "серйозною помилкою", враховуючи її статус французької "спадщини".

Тепер же міністерка культури Францїі оголосила, що за домовленістю з Інститутом Кюрі знесення Pavillon des Sources призупинять, щоб розглянути "будь-яку можливу альтернативу".

Коментуючи ситуацію, директор Інституту Кюрі Тьєррі Філіп сказав AFP, що мав "спокійний обмін думками щодо складних дебатів" з міністеркою Малак "з питання пам'яті, яке сьогодні викликає стільки емоцій".

Він визнав, що в разі, якщо не вдасться знайти альтернативу рішення, "нам доведеться спокійно ухвалити рішення між пам'яттю і живою наукою".

Як повідомлялось, в австрійському місті Браунау-на-Інні будинок, в якому народився Адольф Гітлер, використовуватимуть для проведення курсів з прав людини для поліцейських.