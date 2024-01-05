Во Франции после огласки приостановили снос здания, связанного с Марией Кюри

Министр культуры Франции Рима Абдул Малак заявила, что снос здания в Париже, в котором, по преданию, работала двукратный нобелевский лауреат Мария Кюри, приостановят.

Об этом говорится в публикации агентства AFP, сообщает "Европейская правда".

Здание, известное как Pavillon des Sources ("Павильон источников"), расположено в туристическом Латинском квартале Парижа. На его месте Институт Кюри хочет построить пятиэтажный исследовательский центр площадью 2000 квадратных метров.

Критики сноса Pavillon des Sources утверждают, что в лаборатории в здании работала Кюри. В Институте Кюри же утверждают, что там только хранились радиоактивные отходы, а лаборатории, где действительно работала выдающаяся ученая, снос не грозит.

Нынешний вид Pavillon des Sources ФОТО: EPA

Дискуссии вокруг здания усилились на этой неделе, когда к его судьбе привлекли внимание некоторые известные французы, такие как телеведущий Стефан Берн и бывший чиновник Рашида Дати.

Берн, среди прочего, сказал, что разрушение здания было бы "серьезной ошибкой", учитывая его статус французского "наследия".

Теперь же министр культуры Франции объявила, что по договоренности с Институтом Кюри снос Pavillon des Sources приостановят, чтобы рассмотреть "любую возможную альтернативу".

Комментируя ситуацию, директор Института Кюри Тьерри Филипп сказал AFP, что имел "спокойный обмен мнениями относительно сложных дебатов" с министром Малак "по вопросу памяти, который сегодня вызывает столько эмоций".

Он признал, что в случае, если не удастся найти альтернативу решения, "нам придется спокойно принять решение между памятью и живой наукой".

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