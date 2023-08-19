Норвезький терорист Брейвік знову скаржиться на в’язницю

44-річний норвежець Андерс Брейвік, причетний до найбільшого теракту в історії Норвегії, подав скаргу на умови утримування у в’язниці й клопотає про умовно-дострокове звільнення.

Про це агентству Reuters повідомив його адвокат Ойстейн Сторрвік, пише "Європейська правда".

Як пояснив Сторрвік, Брейвік вирішив подати до суду, оскільки вже 11 років "перебуває в крайній ізоляції" та може спілкуватись лише з тюремними наглядачами.

"Минулого року його перевели до нової в'язниці, і ми сподівалися, що там будуть кращі умови й він зможе зустрічатися з іншими людьми", – додав адвокат.

Він очікує, що окружний суд Осло розгляне позов Брейвіка навесні 2024 року.

У 2011 році Андерс Брейвік підірвав автомобіль з вибухівкою біля кабінету прем’єр-міністра в Осло, вбивши вісім людей, після чого поїхав до острова Утойя і застрелив 69 людей у молодіжному таборі Лейбористської партії.

У 2012 році чоловіка визнали винним у тероризмі й призначили максимальний термін покарання у Норвегії – 21 рік, який можна продовжити на невизначений термін. Однак він має право вимагати умовно-дострокового звільнення після перших 10 років свого терміну.

Брейвік має право подати заяву про звільнення через рік після кожної відмови. Востаннє, у лютому 2022 року, норвезький суд відхилив клопотання терориста про дострокове звільнення.