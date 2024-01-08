У Литві міністерка назвала "жахливою помилкою" можливе закриття російських шкіл

Міністерка економіки та інновацій Литви Аушріне Армонайте розкритикувала обговорювану можливість закриття російських шкіл в країні.

Як пише "Європейська правда", про це вона сказала в інтерв'ю радіо LRT.

Армонайте зазначила, що міжнародні дослідження показують, що учні з національних громад відстають у навчанні, однак вона пропонує зосередитися на забезпеченні якості освіти для дітей.

"Вони (російські школи – ред.) можуть зберегтися, але учень має бути в центрі всього цього, тому що зараз мені іноді здається, що директорам потрібно більше, ніж дітям, а діти мають здобувати найкращу освіту, і ми не повинні від цього йти. Було б жахливою помилкою зараз сказати, що із завтрашнього дня ми закриємо всі школи, і я пропоную цього не робити", – сказала міністерка.

На її думку, політики, які порушили питання про закриття російських шкіл, намагаються підвищити свою популярність у непростій геополітичній ситуації. Вона закликає не робити жодних "різких рухів".

"У Литві є й були чудові школи, де викладання ведеться іншою мовою, чи то польською, чи то російською, тому до цього питання треба підходити дуже обережно, не популістично, не радикально, не за допомогою постів у фейсбуці, а за допомогою аналізу", – сказала Армонайте.

Раніше міністр освіти Литви Гінтаутас Якштас заявив, що шукає законні способи відмовитися від навчальних закладів для російської національної меншини в країні.

Він розраховує, що рішення можуть ухвалити протягом кількох тижнів.