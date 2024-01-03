У Литві розглядають можливість відмови від російських шкіл

Міністр освіти, науки і спорту Литви Гінтаутас Якштас заявив, що шукає законні способи відмовитися від навчальних закладів для російської національної меншини в країні.

Заяву міністра наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Ці висловлювання Якштас зробив після повідомлень про те, що пара підлітків зі школи для російської меншини стріляли в однокласника з пневматичної зброї через його політичні погляди.

"Ми оцінюємо і обговорюємо з командою, чи є можливі шляхи поступового закриття шкіл для російської меншини. Ми оцінюємо правову базу, чи можна взагалі це зробити", – сказав він.

За словами литовського міністра, "усім буде краще, якщо в майбутньому не буде більше шкіл для російських меншин".

Він додав, що Латвії та Естонії було легше ухвалити таке рішення, оскільки у них немає великих громад національних меншин, крім російської. У випадку з Литвою, за його словами, йдеться про збереження наявних угод із Польщею, і немає жодних юридичних підстав для виділення однієї національної меншини.

Перед Різдвом стало відомо, що двоє підлітків, які навчаються у вільнюській школі для російської меншини, під час прогулянки вистрілили з пневматичної зброї у свого друга.

За даними російської журналістки Ірини Новак, підліткам не сподобалось, що їхній друг підтримує Україну.

Також напередодні Департамент міграції Литви повідомив, що виявив литовців, які пов'язані з особами, включеними до санкційних списків Євросоюзу.

У грудні литовське МВС заявило, що готує пропозиції змін до законодавства, які дозволили б позбавляти литовського громадянства з міркувань нацбезпеки.