Міністр освіти Литви очікує рішення щодо відмови від російських шкіл протягом кількох тижнів

Рішення про відмову від шкіл з російською мовою навчання в Литві можуть ухвалити протягом кількох тижнів.

Про це, як пише "Європейська правда", заявив міністр освіти, науки і спорту Литви Гінтаутас Якштас, повідомляє Delfi.

"Я сподіваюся, що протягом кількох тижнів ми отримаємо пропозицію", – сказав він в інтерв'ю Žinių radijas.

За його словами, утримання шкіл з російською мовою навчання обходиться дорого, а їхні учні більше схильні до пропаганди з боку Росії.

"Якщо країна недружня, питання в тому, навіщо ми це робимо. А діти стають більш уразливими, схильними до пропаганди та інформації, поширюваної з боку недружньої щодо Литви країни, це очевидно", – зазначив Якштас.

Він додав, що Вільнюс робить собі ведмежу послугу, фінансуючи такі школи. При цьому діти, які навчаються не литовською мовою, вважає міністр, важче інтегруються під час вступу до вишів та на ринку праці.

"Питання в тому, чи насправді вони мають вивчати російською майже всі предмети. Щоб успішно інтегруватися в країні, дуже важливо володіти державною мовою", – сказав він.

Раніше Якштас заявив, що шукає законні способи відмовитися від навчальних закладів для російської національної меншини в країні.

Перед цим Департамент міграції Литви повідомив, що виявив литовців, які пов'язані з особами, включеними до санкційних списків Євросоюзу.

У грудні литовське МВС заявило, що готує пропозиції змін до законодавства, які дозволили б позбавляти литовського громадянства з міркувань нацбезпеки.