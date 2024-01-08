В Литве министр назвала "ужасной ошибкой" возможное закрытие российских школ

Министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте раскритиковала обсуждаемую возможность закрытия российских школ в стране.

Как пишет "Европейская правда", об этом она сказала в интервью радио LRT.

Армонайте отметила, что международные исследования показывают, что ученики из национальных общин отстают в обучении, однако она предлагает сосредоточиться на обеспечении качества образования для детей.

"Они (российские школы. – Ред.) могут сохраниться, но ученик должен быть в центре всего этого, потому что сейчас мне иногда кажется, что директорам нужно больше, чем детям, а дети должны получать лучшее образование, и мы не должны от этого уходить. Было бы ужасной ошибкой сейчас сказать, что с завтрашнего дня мы закроем все школы, и я предлагаю этого не делать", – сказала министр.

По ее мнению, политики, которые подняли вопрос о закрытии российских школ, пытаются повысить свою популярность в непростой геополитической ситуации. Она призывает не делать никаких "резких движений".

"В Литве есть и были замечательные школы, где преподавание ведется на другом языке, польском или русском, поэтому к этому вопросу надо подходить очень осторожно, не популистски, не радикально, не с помощью постов в Facebook, а с помощью анализа", – сказала Армонайте.

Ранее министр образования Литвы Гинтаутас Якштас заявил, что ищет законные способы отказаться от учебных заведений для русского национального меньшинства в стране.

Об этом Якштас объявил после сообщений о том, что пара подростков из школы для русского меньшинства стреляла в одноклассника из пневматического оружия из-за его политических взглядов.

Якштас рассчитывает, что решение могут принять в течение нескольких недель.