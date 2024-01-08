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У Британії з 2022 року підготували 33 тисячі українських військових

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Понеділок, 8 січня 2024, 19:50

У межах операції Interflex на чолі з Великою Британією на її території пройшли підготовку вже 33 тисячі українських військовослужбовців.

Про це у понеділок, 8 січня, сповістило Міністерство оборони Великої Британії, пише "Європейська правда".

"33 тисячі українських солдатів пройшли підготовку в межах операції Interflex під проводом Великої Британії", – написало відомство у соцмережі Twitter (X).

Там наголосили, що операція продовжиться у 2024 році, "як і підтримка України з боку Великої Британії".

У Британії з 2022 року триває так звана операція Interflex – навчання для українських військових від 10 країн-союзниць, до яких має також долучитись Румунія.

Міністр оборони Британії Грант Шаппс раніше оголошував про наміри підготувати 30 тисяч українських військовослужбовців до кінця 2023 року.

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