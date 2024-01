У Британії з 2022 року підготували 33 тисячі українських військових

У межах операції Interflex на чолі з Великою Британією на її території пройшли підготовку вже 33 тисячі українських військовослужбовців.

Про це у понеділок, 8 січня, сповістило Міністерство оборони Великої Британії, пише "Європейська правда".

"33 тисячі українських солдатів пройшли підготовку в межах операції Interflex під проводом Великої Британії", – написало відомство у соцмережі Twitter (X).

Там наголосили, що операція продовжиться у 2024 році, "як і підтримка України з боку Великої Британії".

33,000 Ukrainian soldiers have now been trained via the UK-led Operation Interflex.



The UK and its partner nations have been delivering this basic infantry training since 2022.



Operation Interflex continues in 2024, as does the UK's support for Ukraine.



🇺🇦 #StandWithUkraine pic.twitter.com/PRTaqcPmzD