У Британії з 2022 року підготували 33 тисячі українських військових
Понеділок, 8 січня 2024, 19:50
У межах операції Interflex на чолі з Великою Британією на її території пройшли підготовку вже 33 тисячі українських військовослужбовців.
Про це у понеділок, 8 січня, сповістило Міністерство оборони Великої Британії, пише "Європейська правда".
"33 тисячі українських солдатів пройшли підготовку в межах операції Interflex під проводом Великої Британії", – написало відомство у соцмережі Twitter (X).
Там наголосили, що операція продовжиться у 2024 році, "як і підтримка України з боку Великої Британії".
33,000 Ukrainian soldiers have now been trained via the UK-led Operation Interflex.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) January 8, 2024
The UK and its partner nations have been delivering this basic infantry training since 2022.
Operation Interflex continues in 2024, as does the UK's support for Ukraine.
🇺🇦 #StandWithUkraine pic.twitter.com/PRTaqcPmzD
У Британії з 2022 року триває так звана операція Interflex – навчання для українських військових від 10 країн-союзниць, до яких має також долучитись Румунія.
Міністр оборони Британії Грант Шаппс раніше оголошував про наміри підготувати 30 тисяч українських військовослужбовців до кінця 2023 року.
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