Укр Рус Eng

У Румунії розслідують смерть чоловіка, ймовірно через напад ведмедя

Новини — Неділя, 7 червня 2026, 08:55 — Марія Ємець

У Румунії розслідують смерть чоловіка, яка за зовнішніми ознаками схожа на наслідки нападу ведмедя. 

Про це повідомляє News.ro, пише "Європейська правда". 

34-річного чоловіка знайшли мертвим у суботу 6 червня на околицях населеного пункту Прод, що у повіті Сібіу в центрі Румунії, з фізичними ушкодженнями. 

"Перші дослідження, проведені на місці співробітниками поліції міста Думбревені, вказують на те, що 34-річний чоловік, місцевий мешканець, зазнав нападу ведмедя", – повідомили у повітовій поліції. 

Розслідування обставин загибелі триває. 

Протягом весни 2026 року у Європі було щонайменш два летальних випадки внаслідок зустрічі ведмедів з людьми. Так, у квітні в Польщі загинула літня жінка, якій зустрівся ведмідь у лісі. У Болгарії хижак вбив чоловіка в горах Вітоша неподалік болгарської столиці Софії.  

У низці європейських країнах зростання чисельності популяції ведмедів призводить до того, що вони дедалі частіше з’являються поруч з трасами й населеними пунктами та перестають уникати людей. Особливо гострою ця проблема стала у Румунії, де популяція бурих ведмедів – найбільша у Європі. 

Контакти з людьми частішають і через підгодовування хижаків, через що заговорили про посилення штрафів за такі дії.  

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Румунія інциденти
Реклама: