У Румунії розслідують смерть чоловіка, ймовірно через напад ведмедя

У Румунії розслідують смерть чоловіка, яка за зовнішніми ознаками схожа на наслідки нападу ведмедя.

Про це повідомляє News.ro, пише "Європейська правда".

34-річного чоловіка знайшли мертвим у суботу 6 червня на околицях населеного пункту Прод, що у повіті Сібіу в центрі Румунії, з фізичними ушкодженнями.

"Перші дослідження, проведені на місці співробітниками поліції міста Думбревені, вказують на те, що 34-річний чоловік, місцевий мешканець, зазнав нападу ведмедя", – повідомили у повітовій поліції.

Розслідування обставин загибелі триває.

Протягом весни 2026 року у Європі було щонайменш два летальних випадки внаслідок зустрічі ведмедів з людьми. Так, у квітні в Польщі загинула літня жінка, якій зустрівся ведмідь у лісі. У Болгарії хижак вбив чоловіка в горах Вітоша неподалік болгарської столиці Софії.

У низці європейських країнах зростання чисельності популяції ведмедів призводить до того, що вони дедалі частіше з’являються поруч з трасами й населеними пунктами та перестають уникати людей. Особливо гострою ця проблема стала у Румунії, де популяція бурих ведмедів – найбільша у Європі.

Контакти з людьми частішають і через підгодовування хижаків, через що заговорили про посилення штрафів за такі дії.