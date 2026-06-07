Румунські ЗМІ дізнались можливих кандидатів на МЗС і Міноборони в новому уряді

На роль міністра закордонних справ у новому уряді Румунії обговорюють колишнього посла у Франції, визначилась також потенційна кандидатура міністра оборони.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє Digi24.

За словами анонімних співрозмовників, на посаду міністра закордонних справ в уряді Еуджена Томака розглядають дипломата Луку Нікулеску.

Нікулеску протягом свого професійного шляху тривалий час працював журналістом у румунських та французьких ЗМІ. У 2016-2022 роках він був послом Румунії у Франції, Андоррі та Монако, а після того став держсекретарем в МЗС і опікується тематикою ОЕСР.

Ймовірним кандидатом на міністра оборони називають дипломата Міхню Мотока. У період 2008-2015 років він був послом у ЄС, деякий час – послом Румунії у Британії, у листопаді 2015-січні 2017 року був міністром оборони Румунії, після того працював у підпорядкованому Єврокомісії аналітичному центрі European Political Strategy Centre, згодом – головним радником у дорадчому департаменті Єврокомісії IDEA.

Нагадаємо, 4 червня президент Румунії Нікушор Дан призначив прем’єр-міністром Еуджена Томака, депутата Європарламенту та радника президента, який не є представником жодної з парламентських партій. Томак народився неподалік Ізмаїла на Одещині, а у юнацькому віці переїхав до Румунії.

Томак матиме 10 днів, щоб сформувати новий уряд і переконати парламентські партії надати йому вотум довіри. Він планує формувати "технічний" уряд.

Поки невідомо, які шанси на затвердження матиме уряд Томака. Неофіційно повідомляли, що Національно-ліберальна партія, представником якої був попередній прем’єр Іліє Боложан, скоріш за все не підтримає новий уряд, сподіваючись у подальших перемовинах висунути на прем’єрську посаду свого кандидата. Ультраправі також планують голосувати проти.

Румунія занурилась у політичну кризу у квітні 2026 року після виходу з урядової коаліції соціал-демократів, що призвело до відставки уряду Іліє Боложана.

Опитування громадської думки засвідчили, що більшість румунів негативно ставляться до ідеї з "незалежним" главою уряду. Понад 56% підтримали б оголошення дострокових виборів.