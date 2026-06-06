Грузія витратить близько 130 тисяч євро на "перепис" популяції ведмедів

У Грузії анонсували масштабне дослідження для встановлення кількості бурих ведмедів на території країни, на нього виділяють понад 130 тисяч євро.

Про це повідомляє SOVA News, пише "Європейська правда".

Міністерство охорони довкілля та сільського господарства Грузії розпочало пошук виконавців масштабного дослідження популяції бурих ведмедів в країні. На проєкт виділяють 400 тисяч ларі – близько 130,5 тисяч євро.

Дослідження має на меті оновити дані про кількість ведмедів, які проживають на території Грузії та оцінити стан популяції.

На територіях з охоронним статусом ведмеді постійно перебувають під моніторингом, проте для отримання повної картини потрібно дослідити становище також тих звірів, які проживають за межами заповідників і національних парків.

У Грузії ведмеді рідко потрапляють на очі людям, проживають вони переважно у віддалених високогірних районах та можуть мігрувати між Грузією і сусідніми країнами. За орієнтовними оцінками, всього їх на території країни 1000-1500 особин. Бурий ведмідь внесений до переліку видів під загрозою, полювання на нього заборонене.

Як відомо, у деяких європейських країнах зростання чисельності популяції ведмедів призводить до того, що вони дедалі частіше з’являються поруч з трасами й населеними пунктами та перестають уникати людей. Особливо гострою ця проблема стала у Румунії, де популяція бурих ведмедів – найбільша у Європі.

Контакти з людьми частішають і через підгодовування хижаків, через що заговорили про посилення штрафів за такі дії.

Протягом весни 2026 року у Європі було щонайменш два летальних випадки внаслідок зустрічі ведмедів з людьми. Так, у квітні в Польщі загинула літня жінка, якій зустрівся ведмідь у лісі. У Болгарії хижак вбив чоловіка в горах Вітоша неподалік болгарської столиці Софії.

У латвійському містечку Єкабпілсі нещодавно випроваджували до лісу ведмедя, що бродив вулицями.