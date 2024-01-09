Главу "МИД" Приднестровья в Украине обвинили в коллаборационизме и вызвали в СБУ

Так называемого министра иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской республики, владельца украинского паспорта Виталия Игнатьева вызывают на допрос в Службу безопасности Украины в связи с подозрением в коллаборационистской деятельности и посягательстве на территориальную целостность Украины.

Соответствующее сообщение появилось в официальном правительственном вестнике Украины "Урядовый курьер" 9 января, передает "Европейская правда".

Игнатьеву, который является уроженцем Одесской области и имеет гражданство Украины, объявили подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины: "публичные призывы к изменению границ территории или государственной границы Украины" и "осуществление информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором и его оккупационной администрацией".

Виталий Игнатьев Фото: NewsMaker

Согласно сообщению в "Урядовом курьере", главе "МИД" Приднестровья надо явиться в управление Службы безопасности Украины в Винницкой области в течение 15-17 января "для получения письменного уведомления о подозрении" и "проведения других процессуальных действий".

Согласно Уголовно-процессуальному кодексу Украины, в случае неявки по неуважительной причине подозреваемому грозит штраф, а умышленное уклонение от явки является "основанием для проведения специального досудебного расследования".

Виталий Игнатьев – уроженец и гражданин Украины, который в 2012-2015 годах был членом объединенно-контрольной комиссии со стороны Приднестровья, а с 2016-го возглавляет "внешнеполитическое ведомство" непризнанной страны.

Журналисты-расследователи ранее указывали, что у так называемого руководства Приднестровья есть украинские паспорта, которые оно активно использовало для въезда в Украину по крайней мере до полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022-го.