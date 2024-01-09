Лідер опозиції Німеччини вимагає "припинити вагання" щодо постачання Україні Taurus

Голова опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Німеччини Фрідріх Мерц укотре закликав канцлера Олафа Шольца припинити зволікання з постачанням крилатих ракет Taurus в Україну.

Про це Мерц сказав в інтерв’ю Rheinische Post, повідомляє "Європейська правда".

На думку голови ХДС, "вагання щодо постачання крилатих ракет Taurus повинні припинитися", а Шольц повинен нарешті відмовитися від своєї стриманості в цьому питанні.

"Це б дуже допомогло Україні", – додав лідер найбільшої опозиційної партії Німеччини.

Мерц водночас привітав нещодавній заклик Шольца до союзників у Європейському Союзі активізувати свої зусилля на користь України.

"Це хороший сигнал. Однак це також має стосуватися і самої Німеччини", – вважає він, пояснивши, що в разі згоди федерального уряду на постачання Україні крилатих ракет "заява канцлера також викликала б більше довіри".

Taurus – найсучасніші німецькі крилаті ракети з дальністю польоту до 500 кілометрів. Україна з минулого року неодноразово просила про них, пояснюючи це необхідністю уражати цілі в тилу Росії.

Після масованих ракетних ударів РФ по Україні голова комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн також закликала дати Україні ракети Taurus. Депутатка вказала, що наразі Україна гостро потребує "боєприпаси для артилерії, Taurus і запчастини для великої техніки, яку ми постачаємо".

Водночас в уряді Німеччини продовжують відмовлятися від постачання далекобійних ракет Taurus Україні.