Міноборони Чехії: Без підтримки України Заходом російські війська були б в Ужгороді

Заступник міністра оборони Чехії Ян Їреш під час дебатів у парламенті у вівторок, 9 січня, відкинув твердження про те, що подальша військова допомога Україні заважає "дипломатичному і мирному вирішенню конфлікту".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ČTK.

Обговорення стосувались петицій антиурядової групи "Чехія проти бідності", де зокрема вимагається припинити риторику про те, що "Чехія перебуває у стані війни" та зупинити постачання військового озброєння в Україну.

Представник групи, голова позапарламентської партії Чехії "Право поваги і гідності" (PRO) Їндржіх Райхл стверджував, що в Україні потрібно досягти "дипломатичного і мирного вирішення конфлікту".

На це Їреш відповів, що рішення про припинення війни в Україні повністю залежить від Росії та її президента Владіміра Путіна. "Ворожі ракети не впадуть на територію Чехії, якщо ми допоможемо Україні захистити свою незалежність", – зазначив він.

Заступник голови Міноборони Чехії також звернув увагу, що Росія сама не раз говорила про боротьбу проти всього Заходу.

"Безсумнівно, що якби ми не підтримали Україну у військовому плані з самого початку – Чехія, Польща, майже всі інші європейські країни та інші країни світу, – російська армія була б сьогодні в Києві або навіть в Ужгороді", – сказав він.

Як відомо, на тлі блокування додаткової допомоги Україні в Конгресі США й затримок зі схваленням чотирирічного плану підтримки Києва на 50 мільярдів євро в ЄС усе частіше лунають заклики до активнішої підтримки Києва у цьому році.

Серед іншого, минулого тижня міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський розгорнуто пояснив, чому подальша військова підтримка України відповідає європейським інтересам і чому говорити про "втому від України" на Заході неправильно.