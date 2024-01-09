Минобороны Чехии: Без поддержки Украины Западом российские войска были бы в Ужгороде

Заместитель министра обороны Чехии Ян Йиреш во время дебатов в парламенте во вторник, 9 января, отверг утверждение о том, что дальнейшая военная помощь Украине мешает "дипломатическому и мирному решению конфликта".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ČTK.

Обсуждение касались петиций антиправительственной группы "Чехия против бедности", где в частности требуется прекратить риторику о том, что "Чехия находится в состоянии войны" и остановить поставки военного вооружения в Украину.

Представитель группы, председатель внепарламентской партии Чехии "Право уважения и достоинства" (PRO) Индржих Райхл утверждал, что в Украине нужно достичь "дипломатического и мирного решения конфликта".

На это Йиреш ответил, что решение о прекращении войны в Украине полностью зависит от России и ее президента Владимира Путина. "Вражеские ракеты не упадут на территорию Чехии, если мы поможем Украине защитить свою независимость", – отметил он.

Замглавы Минобороны Чехии также обратил внимание, что Россия сама не раз говорила о борьбе против всего Запада.

"Несомненно, что если бы мы не поддержали Украину в военном плане с самого начала – Чехия, Польша, почти все другие европейские страны и другие страны мира, – российская армия была бы сегодня в Киеве или даже в Ужгороде", – сказал он.

Как известно, на фоне блокирования дополнительной помощи Украине в Конгрессе США и задержек с одобрением четырехлетнего плана поддержки Киева на 50 миллиардов евро в ЕС все чаще звучат призывы к более активной поддержке Киева в этом году.

Среди прочего, на прошлой неделе министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский развернуто объяснил, почему дальнейшая военная поддержка Украины отвечает европейским интересам и почему говорить об "усталости от Украины" на Западе неправильно.