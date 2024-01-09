У Брюсселі через морози безпритульних запрошують ночувати на вокзал

У столичному регіоні Бельгії через настання холодів запроваджують додаткові заходи підтримки бездомних людей.

Про це повідомляє The Brussels Times, пише "Європейська правда".

Понад сотню додаткових місць для ночівлі бездомних створять при соцслужбах та офісі Червоного Хреста. Ці місця будуть доступні щонайменш протягом місяця, а у разі продовження холодів залишаться довше.

Крім того, Червоний Хрест відкрив новий прийомний центр у передмісті Андерлехт, де зможуть цілодобово перебувати близько сотні безхатченків.

Національний оператор залізниці SNCB оголосив, що безхатченки, які не мають кращого варіанту, можуть приходити ночувати на станції Брюссель-Південний у центрі столиці у спеціально відведеній зоні доти, доки температура вночі опускається нижче нуля. Така практика була і в попередні роки.

Грітися на станції дозволить і інший оператор громадських перевезень STIB, як в робочі, так і неробочі години.

Водночас громадські організації, що займаються підтримкою бездомних, критикують державу за відсутність системного вирішення проблеми.

За останніми даними, у столичному регіоні Бельгії проживає близько 7000 безхатченків та людей, які не мають повноцінного житла. Централізована система притулків для таких людей має близько 5000 місць.

Нагадаємо, минулого тижня екстремальна зимова погода панувала у Скандинавії. У шведській та фінській Лапландії температура опускалася нижче -40℃, а на півдні Норвегії, Швеції та частині Данії рясні снігопади спричинили колапс на дорогах.