На сході Румунії проблеми на дорогах через сніг, у столиці 1000 будинків без опалення

У східній частині Румунії зберігається складна ситуація на дорогах через морози і снігопад, а в Бухаресті внаслідок аварії близько тисячі будинків залишились без опалення.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Найскладніша ситуація у районах поблизу кордону з Молдовою. У жудцях Вранча і Васлуй закриті для руху ділянки 5 доріг національного значення, та ще на кількох заборонено рух важкого транспорту.

Протягом ночі і ранку рятувальні служби визволяли зі снігу багато застряглих машин, у тому числі "швидку". Через ожеледь з’їхав з дороги автобус із 47 пасажирами, але ніхто серйозно не постраждав.

В одному з містечок жудця Васлуй жінці довелося народжувати вдома з дистанційними порадами медиків, тому що через сніг її не встигли забрати до закладу.

У восьми жудцях через негоду скасували заняття у школах, уроки проходять дистанційно.

В усіх чорноморських портах призупиняли стандартні операції через сильний шторм.

Тим часом у Бухаресті стався серйозний прорив труби на теплотрасі, внаслідок чого залишились без опалення та гарячої води близько тисячі багатоквартирних будинків у кількох районах.

Постачання обіцяють відновити до кінця вечора, але не виключають нових проривів, тому що трубі вже близько 40 років.

У сусідній Молдові в понеділок в аеропорту Кишинева скасували низку рейсів, у самому місті зупинили громадський транспорт, а для школярів столиці на кілька днів продовжили канікули.

Нагадаємо, у Фінляндії потепління після сорокаградусних морозів спричинило пошкодження труб по всій країні.