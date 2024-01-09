В Брюсселе из-за морозов бездомных приглашают ночевать на вокзал

В столичном регионе Бельгии из-за наступления холодов вводят дополнительные меры поддержки бездомных людей.

Об этом сообщает The Brussels Times, пишет "Европейская правда".

Более сотни дополнительных мест для ночлега бездомных создадут при соцслужбах и офисе Красного Креста. Эти места будут доступны как минимум в течение месяца, а в случае продолжения холодов останутся дольше.

Кроме того, Красный Крест открыл новый приемный центр в пригороде Андерлехт, где смогут круглосуточно находиться около сотни бездомных.

Национальный оператор железной дороги SNCB объявил, что бездомные, которые не имеют лучшего варианта, могут приходить ночевать на станции Брюссель-Южный в центре столицы в специально отведенной зоне до тех пор, пока температура ночью опускается ниже нуля. Такая практика была и в предыдущие годы.

Греться на станции позволит и другой оператор общественных перевозок STIB, как в рабочие, так и нерабочие часы.

В то же время общественные организации, занимающиеся поддержкой бездомных, критикуют государство за отсутствие системного решения проблемы.

По последним данным, в столичном регионе Бельгии проживает около 7000 бездомных и людей, не имеющих полноценного жилья. Централизованная система приютов для таких людей имеет около 5000 мест.

Напомним, на прошлой неделе экстремальная зимняя погода царила в Скандинавии. В шведской и финской Лапландии температура опускалась ниже -40℃, а на юге Норвегии, Швеции и части Дании обильные снегопады вызвали коллапс на дорогах.