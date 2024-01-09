Більше половини французів задоволені кандидатурою нового прем’єра
53% схвалюють призначення новим прем’єр-міністром попереднього міністра освіти Габріеля Атталя, який став наймолодшою людиною на цій посаді в історії Франції.
Як повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда", про це свідчать результати опитування на замовлення видання, проведеного Odoxa-Backbone Consulting.
Вибором Атталя як наступника Елізабет Борн дуже задоволені 13% опитаних і скоріше задоволені – 40%.
Абсолютна більшість респондентів пояснили свої симпатії до нового прем’єра його компетентістю, "динамізмом", авторитетом і відкритістю до діалогу. Його молодий вік вважають перевагою лише 35% опитаних.
Атталю симпатизують прихильники практично усіх політичних сил, окрім "Нескореної Франції" та "Національного об’єднання".
Нагадаємо, за відставку Елізабет Борн з посади прем’єра виступали 66% респондентів.
Міністра освіти Габріеля Атталя призначили прем’єром цього вівторка, 9 січня. 34-річний Атталь став наймолодшим прем'єр-міністром в історії П'ятої республіки.