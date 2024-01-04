Дві треті французів підтримують відставку прем’єрки

66% жителів Франції виступають за зміну голови уряду Елізабет Борн, що є одним із найбільших показників за останні майже десять років.

Про це свідчить опитування фірми Odoxa-Backbone Consulting на замовлення видання Le Figaro, повідомляє "Європейська правда".

Опитування свідчить, що Борн має переважно негативний імідж серед французів. Лише 23% опитаних вважають її "близькою до їхніх проблем", 28% – "співчутливою", а 29% – "відкритою до діалогу". Лише 42% вважають прем’єрку Франції "компетентною", при цьому 68% оцінюють її діяльність як "незадовільну".

Як зазначає Le Figaro, кількість прихильників відставки Борн зараз більша, ніж у розпал протестів проти пенсійної реформи у 2023 році, і переважає серед виборців усіх політичних партій, окрім президентського "Відродження", де за її перебування на посаді висловився 91%.

Серед жителів Франції переважає негативне ставлення й до кількох інших членів нинішнього уряду, зокрема міністра зайнятості Олів’є Дюссопта, якого судять за кумівство, та нової голови Міністерства охорони здоров’я Аньєс Фірмен-Ле Бодо, щодо якої ведеться розслідування через незадекларовані подарунки.

На питання, хто може бути кращим прем’єр-міністром Франції серед членів нинішнього уряду, виборці найчастіше згадували міністра освіти Габріеля Атталя (36%) та міністра економіки й фінансів Бруно Ле Мера (31%).

26% також схвально ставляться до можливого прем’єрства голови МВС Жеральда Дарманена попри його безпосередню причетність до неоднозначної міграційної реформи.

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