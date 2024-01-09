Более половины французов довольны кандидатурой нового премьера

53% одобряют назначение новым премьер-министром предыдущего министра образования Габриэля Атталя, который стал самым молодым человеком на этой должности в истории современной Франции.

Как сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда", об этом свидетельствуют результаты опроса по заказу издания, проведенного Odoxa-Backbone Consulting.

Выбором Атталя как преемника Элизабет Борн очень довольны 13% опрошенных и скорее довольны – 40%.

Абсолютное большинство респондентов объяснили свои симпатии к новому премьеру его компетентностью, "динамизмом", авторитетом и открытостью к диалогу. Его молодой возраст считают преимуществом лишь 35% опрошенных.

Атталю симпатизируют сторонники практически всех политических сил, кроме "Непокоренной Франции" и "Национального объединения".

Напомним, за отставку Элизабет Борн с должности премьера выступали 66% респондентов.

Министра образования Габриэля Атталя назначили премьером в этот вторник, 9 января. 34-летний Атталь стал самым молодым премьер-министром в истории Пятой республики.