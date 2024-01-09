Еврокомиссар хочет создать оборонный фонд на €100 млрд и сравняться с РФ в производстве оружия

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон выдвинул идею создать оборонный фонд Европейского Союза в размере 100 миллиардов евро и призвал нарастить производство оружия, чтобы сравняться с потенциалом РФ.

Об этом Бретон сказал во вторник на мероприятии либеральной группы Европарламента Renew Europe, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

По мнению еврокомиссара, ЕС должен иметь "огромный оборонный фонд, чтобы помочь ускорить процесс (производства оружия. – Ред.), даже, возможно, в размере 100 миллиардов евро".

"Я убежден, что мы это сделаем", – сказал он, добавив, что лидеры ЕС обсудят этот вопрос на саммите 1 февраля. Решение о выделении денег из бюджета ЕС на оборонную промышленность должен одобрить именно Европейский совет.

Отдельно Бретон вспомнил о цели ЕС поставить Украине миллион артиллерийских снарядов до весны 2024 года и заявил, что она является достижимой, несмотря на утверждения отдельных министров стран Евросоюза.

"Я не рад, когда вижу некоторых министров обороны, которые говорят, что мы не сможем доставить оружие, это не та информация, которую вы даете, когда на вашем континенте идет война", – сказал он, не уточнив, кого имеет в виду.

Еврокомиссар пояснил, что достижение этой цели потребует сокращения экспорта в страны, не являющиеся членами ЕС, и давления правительств стран-членов на собственную оружейную промышленность для наращивания производства.

Бретон также заявил, что Европейский Союз может сравняться с Россией в производстве вооружений в течение полутора – двух лет, отметив, что для ЕС "чрезвычайно важно" иметь "такой же потенциал".

27 февраля должна состояться презентация Европейской оборонной инвестиционной программы (EDIP), которая имеет целью увеличить совместные закупки вооружений и усилить обороноспособность ЕС за счет наращивания внутреннего производства оружия и боеприпасов.

Ранее "ЕвроПравда" рассказывала, как усилия Европы, направленные на увеличение производства вооружений и помощь Украине в борьбе с российским вторжением, столкнулись с неожиданным препятствием в лице немецких местных властей.