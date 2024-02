Главы Минобороны США и Британии на встрече обсудили дальнейшую поддержку Украины

Министр обороны США Ллойд Остин встретился в Вашингтоне со своим британским коллегой Грантом Шаппсом.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Пентагон.

В заявлении ведомства говорится, что стороны встретились в частности для того, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Украины со стороны обеих стран.

Today, I met with my 🇬🇧 counterpart @GrantShapps to discuss Middle East security, on-going support to #Ukraine, and the @NATO Summit. We also reaffirmed the close and durable U.S.-UK partnership and our commitment to the rules-based international order. #WeAreNATO pic.twitter.com/6EDZpYChbg