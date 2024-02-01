Главы Минобороны США и Британии на встрече обсудили дальнейшую поддержку Украины

Министр обороны США Ллойд Остин встретился в Вашингтоне со своим британским коллегой Грантом Шаппсом.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Пентагон.

В заявлении ведомства говорится, что стороны встретились в частности для того, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Украины со стороны обеих стран.

Today, I met with my 🇬🇧 counterpart @GrantShapps to discuss Middle East security, on-going support to #Ukraine, and the @NATO Summit. We also reaffirmed the close and durable U.S.-UK partnership and our commitment to the rules-based international order. #WeAreNATO pic.twitter.com/6EDZpYChbg January 31, 2024

Кроме того, они обсуждали эскалацию атак связанных с Ираном групп боевиков на американские войска на Ближнем Востоке, незаконные нападения группировки хуситов на международное судоходство в Красном море, а также усилия по доставке гуманитарной помощи в Газу, говорится в сообщении.

"Министр Остин поблагодарил коллегу Шаппса за непоколебимую поддержку и лидерство Великобритании в коалиционных усилиях, направленных на предотвращение дальнейшей агрессии боевиков-хуситов, а также на защиту военно-морских и международных коммерческих судов, осуществляющих навигационные права и свободы", – отмечают в Пентагоне.

Ранее заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд в Киеве выразила уверенность, что 2024 год имеет важное стратегическое значение для Украины и принесет ей определенные "уверенные успехи" на поле боя.

Также Нуланд заявила, что американский Конгресс проголосует за дополнительную помощь Украине, учитывая ее роль для "выживания и процветания" страны.

Европейские чиновники неоднократно подчеркивали важность 2024 года для Украины в контексте противостояния российской полномасштабной агрессии.

Ранее стало известно, что европейские институты и страны-члены ЕС взяли обязательство выделить Украине военную поддержку минимум на 21 миллиард евро.