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Розвідка Британії розповіла про подальшу долю залишків групи Вагнера

Четвер, 1 лютого 2024, 10:59

Розвідка Великої Британії проаналізувала дані про подальшу долю залишків групи Вагнера, які воювали в Україні, а влітку минулого року спробували здійснити заколот в РФ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в розвідувальному огляді британського Міноборони про російсько-українську війну за 1 лютого.

Як зазначили у відомстві, три штурмові загони "Вагнера" були включені у нове добровольче формування Росгвардії.

В огляді нагадали, що 25 грудня 2023 року президент РФ Владімір Путін підписав закон, що дозволяє Росгвардії сформувати власне добровольче формування.

У розвідці припускають, що нові добровольчі загони Росгвардії будуть розгорнуті в Україні та Африці.

Як повідомляється, Росгвардія пропонує добровольцям шестимісячні контракти для служби в Україні та дев'ятимісячні для служби в Африці.

"Включення колишніх штурмових загонів "Вагнера" до складу Добровольчого корпусу Росгвардії з високою ймовірністю вказує на те, що "Вагнер" був успішно підпорядкований Росгвардії, що посилює контроль російської держави над угрупованням Вагнера", – йдеться в огляді.

У попередньому огляді британська розвідка вказувала, що у Росії більше не пропонують короткострокові контракти на військову службу ув’язненим.

Перед цим відомство проаналізувало нові інциденти, коли бомби російської авіації падали на населені пункти на території РФ.

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