Президент Литви про зустріч у Брюсселі: Це наша остання і вирішальна битва

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що чекає на сьогоднішнє обговорення спеціального пакета підтримки України на суму близько 50 мільярдів євро, а також додав, що налаштований оптимістично щодо досягнення згоди 27 країнами ЄС.

Про це він сказав журналістам перед початком спеціального саміту в Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

Литовський президент також пояснив, чому важливо саме зараз погодити виділення фінансування для України.

"Я хотів би зробити короткий екскурс в історію: близько 100 років тому в Росії був популярний революційний гімн, який звучить так: "Це наша остання і вирішальна битва" (в оригіналі Науседа сказав російською: "Это наш последний и решительный бой". – Ред.). 100 років тому ворогом для них (Росії. – Ред.) був міжнародний капіталізм, а сьогодні це демократичний устрій, права людини і верховенство права загалом", – сказав він.

Науседа підкреслив, що Україна для Росії є лише "першою лінією оборони", і саме тому її необхідно підтримувати не тільки у військовому плані, а й у фінансовому.

Він зауважив, що під час візиту до Вільнюса президент України Володимир Зеленський сказав, що на цей рік країни потрібно 34 мільярди євро макрофінансової допомоги.

"Звичайно, Європа не в змозі сама надати таку суму, тому нам потрібна тісна координація з країнами-союзниками, особливо зі Сполученими Штатами, які розглядають подібний пакет", – додав Науседа

За його словами, "було б дуже прикро", якби ЄС сьогодні знову відклав рішення щодо підтримки, оскільки "час спливає і ми просто не маємо часу, і Україна не має часу".

За даними ЗМІ, лідери Євросоюзу запропонують внести у рішення саміту ЄС ідею проводити щорічні обговорення запланованого пакета допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро, щоб заручитись підтримкою Угорщини у затвердженні виділення коштів.

Водночас угорський прем'єр Віктор Орбан запропонував компромісну угоду щодо розблокування фінансування ЄС для України в обсязі 50 млрд євро.

За його словами, компроміс полягає у тому, що фінансування Україні виділятиметься за умови, "якщо ви гарантуєте, що кожного року ми будемо вирішувати, чи будемо продовжувати надсилати ці гроші, чи ні". Тобто, по суті, це означає можливість для Угорщини щорічно блокувати допомогу.