Президент Литвы о встрече в Брюсселе: Это наш последний и решительный бой

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что ждет сегодняшнего обсуждения специального пакета поддержки Украины на сумму около 50 миллиардов евро, а также добавил, что настроен оптимистично относительно достижения согласия 27 странами ЕС.

Об этом он сказал журналистам перед началом специального саммита в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

Литовский президент также объяснил, почему важно именно сейчас согласовать выделение финансирования для Украины.

"Я хотел бы сделать краткий экскурс в историю: около 100 лет назад в России был популярен революционный гимн, который звучит так: "Это наш последний и решительный бой" (в оригинале Науседа сказал это на русском. – Ред.). 100 лет назад врагом для них (России. – Ред.) был международный капитализм, а сегодня это демократический строй, права человека и верховенство права в целом", – сказал он.

Науседа подчеркнул, что Украина для России является лишь "первой линией обороны", и именно поэтому ее необходимо поддерживать не только в военном плане, но и в финансовом.

Он отметил, что во время визита в Вильнюс президент Украины Владимир Зеленский сказал, что на этот год стране нужно 34 миллиарда евро макрофинансовой помощи.

"Конечно, Европа не в состоянии сама предоставить такую сумму, поэтому нам нужна тесная координация со странами-союзниками, особенно с Соединенными Штатами, которые рассматривают подобный пакет", – добавил Науседа.

По его словам, "было бы очень обидно", если бы ЕС сегодня снова отложил решение о поддержке, поскольку "время идет и мы просто не имеем времени, и Украина не имеет времени".

По данным СМИ, лидеры Евросоюза предложат внести в решение саммита ЕС идею проводить ежегодные обсуждения запланированного пакета помощи Украине в размере 50 миллиардов евро, чтобы заручиться поддержкой Венгрии в утверждении выделения средств.

В то же время венгерский премьер Виктор Орбан предложил компромиссное соглашение по разблокированию финансирования ЕС для Украины в объеме 50 млрд евро.

По его словам, компромисс заключается в том, что финансирование Украине будет выделяться при условии, "если вы гарантируете, что каждый год мы будем решать, будем ли продолжать присылать эти деньги или нет". То есть, по сути, это означает возможность для Венгрии ежегодно блокировать помощь.