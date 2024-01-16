Reuters: ЄС попередньо погодив військово-морську місію в Червоному морі

Постійні представники країн-членів Європейського Союзу 16 січня схвалили створення військово-морської місії ЄС із захисту морського судноплавства у Червоному морі, якому загрожують атаки повстанців-хуситів із Ємену.

Про це, як пише "Європейська правда", стало відомо агентству Reuters.

Комітет із питань політики та безпеки при Раді Євросоюзу на зустрічі надали початкову підтримку місії ЄС у Червоному морі.

Мета полягає в тому, щоб створити місію не пізніше 19 лютого, а невдовзі після цього розпочати її роботу. Кілька дипломатів ЄС у коментарі Reuters висловили сподівання, що цей процес може бути прискорений, зважаючи на напруженість у регіоні.

Про наміри Євросоюзу створити місію для захисту кораблів у Червоному морі вперше стало відомо минулого тижня.

Згідно з пропозиціями Європейської служби зовнішніх справ, з якими ознайомились журналісти, вона передбачатиме "щонайменше три есмінці або фрегати, оснащені системами ППО, з багатоцільовими можливостями протягом щонайменше одного року".

Раніше ЄС розглядав можливість використання для цієї цілі своєї місії "Аталанта" з протидії піратству, яка діє в Індійському океані, але Іспанія виступила проти, хоча не відкинула можливість організації окремої місії.

Свою місію в Червоному морі вже розгорнули США. У грудні розпочалась операція Prosperity Guardian, яка складається зі спеціальної коаліції до 20 партнерів.