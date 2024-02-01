Суд у Британії відхилив позов щодо скандального досьє з компроматом на Трампа

Високий суд Лондона 1 лютого відхилив позов Дональда Трампа з вимогою відшкодувати збитки через публікацію "досьє Крістофера Стіла" – доповіді колишнього британського розвідника з нібито компроматом на експрезидента США.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

У рішенні лондонського суду йдеться, що той не "розглядав і не визначав точність або неточність" відомостей у "досьє Стіла", але встановив, що вимога Трампа про відшкодування збитків була подана поза межами шестирічного терміну позовної давності.

Суд також постановив, що Трамп "не має розумних підстав для подання позову про компенсацію або відшкодування збитків, а також реальної перспективи успішного отримання такого засобу правового захисту".

Позов експрезидента США проти компанії Стіла – Orbis Business Intelligence – стосувався доповідної записки 2016 року, яка стала відома як "досьє Стіла".

Стіл, який раніше очолював російський відділ британської розвідки МІ6, у своєму досьє помістив низку нібито пікантних подробиць про Трампа. Приміром, той начебто наймав секс-працівниць, які мочилися одна на одну в президентському номері готелю в Москві, а також брав участь у секс-вечірках у Санкт-Петербурзі.

Про існування звіту стало публічно відомо у 2017 році, коли його опублікувало видання BuzzFeed. Сам Трамп відкидав твердження, викладені в документі.

За президентства Трампа також повідомлялось про існування й інших досьє з нібито компрометуючою інформацією про нього.