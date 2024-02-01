Суд в Британии отклонил иск по скандальному досье с компроматом на Трампа

Высокий суд Лондона 1 февраля отклонил иск Дональда Трампа с требованием возместить убытки из-за публикации "досье Кристофера Стила" – доклада бывшего британского разведчика с якобы компроматом на экс-президента США.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

В решении лондонского суда говорится, что тот не "рассматривал и не определял точность или неточность" сведений в "досье Стила", но установил, что требование Трампа о возмещении убытков было подано за пределами шестилетнего срока исковой давности.

Суд также постановил, что Трамп "не имеет разумных оснований для подачи иска о компенсации или возмещении убытков, а также реальной перспективы успешного получения такого средства правовой защиты".

Иск экс-президента США против компании Стила – Orbis Business Intelligence – касался докладной записки 2016 года, которая стала известна как "досье Стила".

Стил, который ранее возглавлял российский отдел британской разведки МИ6, в своем досье поместил ряд якобы пикантных подробностей о Трампе. К примеру, тот якобы нанимал секс-работниц, которые мочились друг на друга в президентском номере отеля в Москве, а также участвовал в секс-вечеринках в Санкт-Петербурге.

О существовании отчета стало публично известно в 2017 году, когда его опубликовало издание BuzzFeed. Сам Трамп отвергал утверждения, изложенные в документе.

При президентстве Трампа также сообщалось о существовании и других досье с якобы компрометирующей информацией о нем.