Байден наклав санкції на ізраїльських поселенців-екстремістів на Західному березі річки Йордан

Президент США Джо Байден 1 лютого підписав указ, що дозволяє США запровадити нові санкції проти ізраїльських поселенців на Західному березі річки Йордан, причетних до насильницьких нападів на палестинців.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Указ, опублікований на сайті Білого дому, є найбільш значущим кроком будь-якої адміністрації США у відповідь на насильство з боку ізраїльських поселенців проти палестинського цивільного населення на Західному березі річки Йордан.

Перший раунд санкцій стосується чотирьох поселенців, які, на думку США, безпосередньо причетні до нападів на палестинців і систематичних дій, що призвели до вимушеного переселення палестинських громад.

Санкції передбачають, що активи й банківські рахунки цих поселенців-екстремістів у Штатах будуть заморожені, а торгівля з ними – заборонена для американських осіб і компаній.

Крім того, указ Байдена дозволяє США накладати санкції на осіб, які брали участь в актах або погрозах насильства проти палестинських цивільних чи керували такими діями. Стосуватись ці обмеження можуть і представників ізраїльського уряду.

За даними Управління ООН з гуманітарних питань, з 7 жовтня відбулося майже 500 нападів ізраїльських поселенців на палестинців. У них були вбиті щонайменше вісім палестинців, серед них – дитина, і поранені понад 115 людей.

Ізраїльський уряд стверджує, що за останні місяці вжив рішучих заходів для вирішення цієї проблеми і що це призвело до зменшення кількості насильницьких нападів на палестинців на Західному березі річки Йордан.

У грудні 2023 року Сполучені Штати вже запровадили візові санкції проти поселенців, причетних до нещодавніх нападів на палестинців. А Франція пропонує запровадити аналогічні заходи на рівні Європейського Союзу.