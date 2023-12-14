Британія закриває в’їзд ізраїльським поселенцям на Західному березі річки Йордан

Велика Британія запровадила заборону на в’їзд для ізраїльських поселенців на Західному березі річки Йордан, яких звинувачують в утисках місцевого палестинського населення й насильстві стосовно нього.

Про це оголосив у соцмережі Twitter (X) голова британського МЗС Девід Кемерон, повідомляє "Європейська правда".

Кемерон наголосив, що "екстремістські поселенці, які обирають мішенню і вбивають палестинських мирних жителів, підривають безпеку і стабільність як для ізраїльтян, так і для палестинців".

"Ізраїль повинен вжити рішучіших заходів, щоб зупинити насильство з боку поселенців і притягнути винних до відповідальності", – додав він.

Extremist settlers, by targeting and killing Palestinian civilians, are undermining security and stability for both Israelis and Palestinians.



Israel must take stronger action to stop settler violence and hold the perpetrators accountable.



We are banning those responsible for… — David Cameron (@David_Cameron) December 14, 2023

За словами голови британського МЗС, Британія забороняє в’їзд відповідальним за насильство з боку поселенців, аби "переконатися, що наша країна не може бути домом для людей, які вчиняють ці залякувальні дії".

Британія оголосила про санкції на тлі посилення міжнародної уваги до насильства проти палестинців на окупованому Ізраїлем Західному березі річки Йордан.

Минулого тижня Сполучені Штати запровадили візові санкції проти поселенців, причетних до нещодавніх нападів на палестинців. А Франція пропонує запровадити аналогічні заходи на рівні Європейського Союзу.