Британія закриває в’їзд ізраїльським поселенцям на Західному березі річки Йордан

Велика Британія запровадила заборону на в’їзд для ізраїльських поселенців на Західному березі річки Йордан, яких звинувачують в утисках місцевого палестинського населення й насильстві стосовно нього.

Про це оголосив у соцмережі Twitter (X) голова британського МЗС Девід Кемерон, повідомляє "Європейська правда".

Кемерон наголосив, що "екстремістські поселенці, які обирають мішенню і вбивають палестинських мирних жителів, підривають безпеку і стабільність як для ізраїльтян, так і для палестинців".

"Ізраїль повинен вжити рішучіших заходів, щоб зупинити насильство з боку поселенців і притягнути винних до відповідальності", – додав він.

Extremist settlers, by targeting and killing Palestinian civilians, are undermining security and stability for both Israelis and Palestinians.



Israel must take stronger action to stop settler violence and hold the perpetrators accountable.



We are banning those responsible for…